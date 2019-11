Za niespełna dwa tygodnie Black Friday, który już wszedł na stałe do kalendarza nad Wisłą. "Obchody" mają miejsce 29 listopada.

Black Friday 2019. Prawdopodobnie pobijemy rekord dziennych obrotów w handlu detalicznym

Black Friday 2019. Podstawowe informacje i data przyszłych obchodów

Sam "Czarny Piątek" dotarł do Polski zza oceanu, a jego geneza sprowadza się do tego, że w Stanach Zjednoczonych ostatni piątek listopada był tradycyjnie dniem rozpoczęcia sezonu zakupów przedświątecznych. Chociaż obecnie klienci robią zakupy gwiazdkowe znacznie wcześniej, to jednak Black Friday jest dniem, w którym szczególnie opłaca się to robić – sklepy są dłużej czynne, a do tego organizują najlepsze wyprzedaże i największe promocje w całym roku.