Bloki reklamowe będą dłuższe. Mogą zająć połowę czasu antenowego

"Oglądasz sobie reklamy a tu film" - ten znany od dawna żart, może okazać się wkrótce gorzką prawdą. Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach, dzięki którym nadawcy będą mogli wyświetlać więcej reklam.

Propozycja KE jest taka, by dobę podzielić na trzy części. Od 6:00 do 18:00, od 18:00 do północy i od północy do 6:00.