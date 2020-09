Bon turystyczny. Mieszkańcy Pomorza aktywowali aż 53,7 tys. bonów. Co z resztą kraju?

Bon turystyczny. Mieszkańcy Pomorza aktywowali aż 53,7 tys. bonów

Bon turystyczny można wykorzystać płacąc za noclegi i imprezy turystyczne na terenie Polski nie tylko w wakacje. Można go wykorzystać na wspólny weekend bądź zimowisko. Niestety okazuje się, że nie wszystkie obiekty, które realizowały tę formę płatności latem, robią to teraz. Przekonała się o tym nasza czytelniczka, której odmówiono zapłaty bonem za tydzień w hotelu w górach. - Czy to jest fair? - zastanawia się kobieta.