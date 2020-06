Bon turystyczny nie tak szybko. Senat zamierza zgłosić poprawki

Money.pl opisywał, co znalazło się w projekcie bonu , którym zajmował się w piątek Sejm. Polski Bon Turystyczny - tak oficjalnie nazywa się dodatkowe wakacyjne świadczenie dla dzieci. Według założeń, 500 zł już w lipcu i sierpniu ma powędrować do rodziców, a pieniądze mają być wydane tylko na wakacyjne potrzeby.

Co jeszcze znalazło się w zapisach? M.in. to, że przedsiębiorcom kombinującym przy bonie grozić będzie nawet do 3 lat więzienia.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy o bonie wakacyjnym mówiła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To się liczy". Później jednak główną twarzą projektu stał się prezydent Andrzej Duda. Formalnie to on jest inicjatorem ustawy. W międzyczasie zmieniły się jednak mocno założenia bonu. Pierwotnie miało to być 1000 zł dla pracujących na etatach i mieszczących się w widełkach zarobków. Ostatecznie stanęło na 500 zł na dziecko.