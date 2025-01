Borykali się z brakiem chętnych. Teraz dają 10 tys. zł miesięcznie

Tramwaje Warszawskie całkiem nieźle płacą mistrzom obsługi taboru, ale mają przy tym spore oczekiwania. Na stronie spółki pojawiło się ogłoszenie o naborze kandydatów na to stanowisko - pisze serwis Interia Biznes.

W wymienionych przez firmę oczekiwaniach wobec kandydata pojawia się między innymi utrzymanie taboru we właściwym stanie technicznym, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, przygotowywanie analiz awaryjności, a także nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyki.

Co spółka oferuje w zamian? Zatrudniony na podstawie umowy o pracę może liczyć na wynagrodzenie rzędu 9800-10200 zł brutto miesięcznie i 20 proc. premii regulaminowej. Do tego dochodzą benefity w rodzaju pakietu prywatnej opieki medycznej, biletów komunikacji miejskiej za złotówkę, dofinansowania do urlopu wypoczynkowego i niskooprocentowanego kredytu na zakup mieszkania.