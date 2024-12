Szukają ludzi do pracy. Zarobki powyżej 7 tys. zł, ale nie ma chętnych

Kandydaci mogli odkryć tajniki pracy motorniczego. Dodatkowo, pracownicy firmy byli dostępni, by odpowiadać na pytania i wspierać potencjalnych pracowników na każdym etapie aplikacji, jak informuje portal biznes.interia.pl.

Jeśli chodzi o wymagania dla przyszłych motorniczych w Warszawie, są one następujące:

Motorniczowie w trzecim kwartale 2024 roku mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 9692,56 zł brutto, co po odliczeniach daje 7398,90 zł netto. Oprócz standardowej pensji, motorniczowie otrzymują wiele dodatkowych benefitów, jak dofinansowanie do urlopu, prywatna opieka zdrowotna oraz premie i nagrody za pracę nocą, w święta, a także za nadgodziny - podaje biznes.interia.pl.

Przeciętne zarobki w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r.wzrosły o 10,3 proc. - do 8140,98 zł bruttow odniesieniu do września 2023 r.