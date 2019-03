Botswana pracuje nad legalizacją polowań na słonie. Ich mięso chce przerabiać na karmę

Zniesienie zakazu polowań na słonie oraz prace nad tym, by ich mięso przerabiać na karmę dla zwierząt. To pomysł rekomendowany przez rząd Botswany.

Ubój miałby posłużyć temu, by mięso słoni przerabiać na karmę dla zwierząt. Ministrowie Botswany doszli do takich wniosków po miesiącach debat i konsultacji publicznych.

Jak podaje BBC, populacja słoni w Botswanie szacowana jest na ok. 130 tys. Niektórzy eksperci argumentują, że jest to "za dużo" dla ekosystemu i narasta zaburzenie równowagi pomiędzy dziką naturą a populacją ludzką.

Z kolei inni eksperci twierdzą, że dzięki zakazowi polowania na słonie w Botswanie rozwinęła się turystyka. I to znacznie. A to przekłada się na olbrzymie dochody. Ci eksperci podkreślają też, że zniesienie zakazu polowań na słonie osłabi reputację Botswany na świecie i odbije się negatywnie na jej wizerunku wśród turystów.

Ministerialny raport, przygotowany po spotkaniach z organizacjami, społecznościami oraz jednostkami, określa kilka rekomendacji. Główna to właśnie zniesienie zakazu polowania na słonie.

Kolejne to: popluacja słoni powinna być utrzymywana na poziomie historycznych średnich; migracje dzikiej przyrody, które są niekorzystne dla kraju, powinny zostać powstrzymane; należy przywrócić równowagę między dziką przyrodą a ludźmi; i wreszcie - uboje powinny być regularne, ale ograniczone.

Prezydent Masisi zaakceptował wnioski raportu i skierował go do dalszych konsultacji, nim zostanie przyjęty. - Mogę obiecać, że rozważymy to. Prace będą transparentne dla opinii publicznej - stwierdził, cytowany przez BBC.