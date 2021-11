Boże Narodzenie na stoku narciarskim? O tych restrykcjach trzeba pamiętać, planując wyjazd w sezonie zimowym 2021/2022

Przed przylotem do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wszyscy turyści muszą wykonać test PCR (72 godziny przed wylotem). W październiku Polska została usunięta z listy krajów, z których przyjezdni poddawani byli drugiemu testowi PCR po wylądowaniu (i do czasu otrzymania wyniku nie mogli opuszczać hotelu). Chcący odwiedzić stolicę ZEA, Abu Zabi, powinni być zaszczepieni, w przeciwnym wypadku nie zostaną wpuszczeni do wielu miejsc publicznych lub atrakcji turystycznych. W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w budynkach i na zewnątrz (oprócz plaż). Kara za jego nieprzestrzeganie wynosi 3000 dirhamów (ok. 3260 złotych).