Brakuje szczepionek przeciw ospie. Nie ma ich w przychodniach, sanepidzie ani aptekach

Szczepienie dzieci uczęszczających do żłobków przeciw ospie wietrznej jest obowiązkowe. Rodzice mają jednak problem, bowiem w przychodniach lek jest niedostępny. Nie posiada go również sanepid i nie można go kupić w aptekach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szczepienie przeciw ospie wietrznej dzieci uczęszczających do żłobków jest obowiązkowe. (East News, Fot: Mateusz Grochocki/East News Warszawa/Money.pl)

"Aktualnie nie posiadamy szczepionki przeciwko ospie wietrznej, zarówno z sanepidu, jak i komercyjnych" – taką informację mogą znaleźć w przychodniach rodzice, chcący zaszczepić swoje dzieci. Przychodnie rozkładają ręce i polecają cierpliwość – najbliższy termin dostarczenia szczepionek to grudzień 2019.

Szczepionki nie można kupić również prywatnie. Jak sprawdziliśmy, w aptekach też są one niedostępne. – Szczepionki brak w hurtowaniach – słyszymy w kolejnych aptekach.

Money.pl Podziel się

We wrocławskiej aptece sieci Lekosfera przy ul. Świeradowskiej uzyskaliśmy zapewnienie, że lek powinien wrócić pod koniec roku. Polecono nam przeszukanie bazy aptek w internecie pod kątem dostępności leku – to również nie przyniosło efektu. Szczepionki nie można nigdzie kupić.

Producent nie sprzedaje na rynek polski

Varilrix, bo taką nazwę nosi preparat, którym szczepi się dzieci w Polsce w punktach szczepień, produkowany jest przez brytyjską firmę GlaxoSmithKline (GSK) działającą na naszym rynku.

GSK to duży podmiot, w swoim portfolio posiada 27 zarejestrowanych w Polsce szczepionek przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, lek niedostępny jest w Polsce od 21 sierpnia tego roku.

- Produkt leczniczy o nazwie Varilrix został czasowo wstrzymany w obrocie przez podmiot odpowiedzialny. W sytuacji czasowego wstrzymania w obrocie, podmiot odpowiedzialny deklaruje datę wznowienia. W tym wypadku, planowany termin przywrócenia do obrotu to 2 grudnia 2019 r. - przekazała money.pl Dominika Walczak z GIF.

Informacje o czasowym wstrzymaniu i planowanej dacie wznowienia są przekazywane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do Ministerstwa Zdrowia. Jest to jednak data orientacyjna i może ulec zmianie.

W ciągu kilku miesięcy Varilix znalazł się na liście brakujących leków w kraju. Jego dostępność w aptekach na początku października spadła do zera, licząc włącznie z opakowaniami z importu - wynika z zestawienia GdziePoLek.pl.

Gdziepolek.pl Podziel się

Jak uspokaja GIF, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 16 tys. produktów leczniczych, dlatego czasowe wstrzymania w obrocie przez podmioty odpowiedzialne produktów leczniczych zdarzały się w przeszłości i prawdopodobnie będą miały miejsce w przyszłości.

Alternatywą dla szczepionki Varilrix był równoważny preparat Varivax. Jednak on nie jest już dopuszczony do obrotu w Polsce. Pozostaje jeszcze skojarzona Priorix Tetrav, która uodparnia także przeciwko odrze, śwince i różyczce. Jednak, jak na ironię, również nie jest ona dostępna w sprzedaży.

Producent interweniuje. Będzie dodatkowa dostawa

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z producentem szczepionki na ospę wietrzną Varilix. Jak zapewniła nas w imieniu GSK Urszula Karniewicz, "firma terminowo wywiązuje się ze wszystkich podpisanych umów z Ministerstwem Zdrowia na dostawę szczepionki przeciwko ospie wietrznej".

- Na podstawie podpisanej umowy, kolejna dostawa do magazynów Ministerstwa Zdrowia zostanie zrealizowana na początku przyszłego tygodnia - podkreśliła Urszula Karniewicz.

Jak poinformowała nas firma w związku z zaistniałą sytuacją na polski rynek ma trafić dodatkowa partia leku.

- Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwko ospie wietrznej podjęliśmy dodatkowe zobowiązanie interwencyjnej dostawy ponad 20 tys. dawek szczepionki z dostawą jeszcze w tym roku - zaznaczyła Urszula Karniewicz.

Szczepienie obowiązkowe

Ospa wietrzna jest chorobą wysoce zakaźną i w Polsce szczepienie przeciw niej jest obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci do ukończenia 12. roku życia, które znajdują się w grupach ryzyka wymienionych w Programie Szczepień Ochronnych.

Są to wszystkie dzieci do 3. roku życia uczęszczające do placówek takich jak: żłobki i kluby dziecięce. Przebycie tej choroby pozostawia odporność na resztę życia, jednak podstawową metodą profilaktyki jest szczepienie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Tymczasem jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszej połowie roku stwierdzonych zostało 92 727 przypadków zachorowań na ospę wietrzną w Polsce.

Dla porównania, w tym samum okresie ubiegłego roku na ospę wietrzną zachorowało 74 856 Polaków. To oznacza wzrost pojawiania się przypadków choroby o blisko 25 proc.

Jak informuje PZH zachorowania występują najczęściej wczesną wiosną i w zimie, a epidemie pojawiają się co 2-3 lata.