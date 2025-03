Wypłaty trzynastych emerytur. ZUS wydał ważny komunikat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur, które trafią do uprawnionych już 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenie wyniesie 1,67 mld zł brutto i obejmie 889 tys. osób.

- Zasadą jest, że wypłaty są realizowane w taki sposób, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do naszych klientów. Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane wcześniej, tak aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem płatności, trafiły do emeryta lub rencisty. Dotyczy to zarówno osób pobierających świadczenie na konto, jak i tych, które otrzymują je przekazem pocztowym - mówił Dyjak.