Dostają wezwania do zapłaty za przejazd autostradą. Jest ostrzeżenie

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym podkreśla, że system e-TOLL nigdy nie wysyła wiadomości e-mail z linkami do płatności. Ostrzeżenie dotyczy fałszywych wiadomości, które wzywają do uregulowania płatności za przejazd w systemie e-TOLL. Jak zaznacza resort, jest to próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników.