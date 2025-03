Zrobisz to na działce, więcej na nią nie wejdziesz. Kary są potężne

Działki w ROD to nie nieruchomości , a prawo do użytkowania gruntu. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", nabywcy muszą przestrzegać wielu przepisów, które mogą zaskoczyć nowych właścicieli. Krzysztof Kozłowski, ekspert prawa działkowego, podkreśla, że łatwo można stracić prawo do działki .

Na działkach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Oznacza to, że nie można uczynić z działki swojego centrum życiowego. Dodatkowo, prowadzenie działalności gospodarczej , jak np. organizowanie płatnych imprez, jest zabronione. Utratą prawa do użytkowania może skutkować także wynajmowanie działki lub jej użyczanie .

Budynki na działkach ROD muszą także spełniać określone normy. Altana nie może przekraczać 35 mkw., a działka 500 mkw. Przekroczenie tych wymiarów może prowadzić do utraty prawa do działki bez prawa do odszkodowania. By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji warto również sprawdzić lokalne przepisy dotyczące ognisk i innych działań na działce.