Tak Polacy kombinują z L4. "Mostkowanie" na porządku dziennym

Eksperci firmy Conperio, którzy analizują absencje chorobowe w firmach, wskazują na plagę jednodniowych zwolnień lekarskich, które najczęściej przypadają w poniedziałki i piątki , co może świadczyć o próbach przedłużania przez pracowników weekendów – podaje portal dlahandlu.pl.

Z danych Conperio wynika, że w piątki odsetek ten wynosi 22,8 proc., a w poniedziałki 20,5 proc., co oznacza wzrost o odpowiednio 2,5 proc. i 3 proc. w porównaniu do 2023 r. W weekendy absencja jest znacznie niższa, szczególnie w soboty.

Najwyższy wskaźnik absencji chorobowej w 2024 r. w skali miesiąca odnotowano w branży automotive, W grudniu 2024 r. wyniósł on 10,17 proc. Branża logistyczna miała natomiast najwyższą średnią absencję w ciągu roku na poziomie 7,96 proc. Wysokie wskaźniki nieobecności z powodu L4 występowały także w przemyśle spożywczym i budownictwie. Zjawisko jest szczególnie widoczne w miesiącach zimowych.

W 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał zwrotu 34 mld zł z nienależnych zasiłków chorobowych, co jest rekordową kwotą. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 r., kiedy to suma wyniosła 16,45 mld zł.