Brzeźnica. Dworzec za 3 mln zł po nic. Zlikwidowali połączenia

Centrum Komunikacji Zbiorowej w Brzeźnicy oficjalnie otwarte i poświęcone. Mieszkańcy łapią się za głowę, jak mówią "to absurd rodem z Barei". Wydano miliony na dworzec, przy którym żaden pociąg się nie zatrzyma. PKP zlikwidowało tam połączenia.

Dworzec w Brzeźnicy za 3 mln zł, z którego nikt nie skorzysta (galeria.brzeznica24.pl)

W Brzeźnicy w Małopolsce wydano 3 mln zł na remont dworca, przy którym od lat nie zatrzymują się żadne pociągi osobowe. Jak podaje "Gazeta Krakowska", to bardziej wina PKP niż gminy, bo to przewoźnik zlikwidował połączenia, ale mieszkańcy pukają się w czoło. Jak mówią, mimo że to absurd rodem z Barei, wcale nie jest im do śmiechu.

Zabytkowy budynek z XIX wieku, mocno już popadający w ruinę, gmina przejęła na własność kilka lat temu, po długich negocjacjach z PKP. Sam budynek prezentuje się nieźle, jednak tuż za nim stoi zapuszczony, zarośnięty chaszczami peron. Po pociągach osobowych zostało tylko wątłe wspomnienie, spotkać można jedynie składy towarowe, głównie z węglem.

Na uroczystym otwarciu pojawiło się wielu miejscowych notabli, jak choćby poseł PiS Zbigniew Biernat, wicemarszałek woj. małopolskiego Łukasz Smółka czy wiceprzewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Iwona Gibas. Wszyscy w świetnych humorach. Urzędnicy gratulowali sobie nawzajem, nie przejmując się faktem, że pieniądze właściwie zostały wydane po nic. No może nie do końca, jak podaje "GK", zabytkowa klatka schodowa wykorzystywana będzie jako galeria sztuki.

Centrum Komunikacji Zbiorowej w Brzeźnicy - poza dworcem - obejmuje też pobliski, zadaszony peron autobusowy oraz parking typu "parkuj i jedź". - To jest inwestycja w przyszłość. Tutaj można dojechać własnym pojazdem, wygodnie i bezpiecznie zaparkować, a następnie przesiąść się do komunikacji zbiorowej - mówi z zadowoleniem wójt gminy Bogusław Antos. - Gdyby jeszcze jeździły pociągi - wzdychają mieszkańcy. Co więcej, ubywa też połączeń autobusowych

Co na to gmina? "W 2021 r., po zakończeniu remontu torowisk w Krakowie, rozbudowana zostanie kolej aglomeracyjna i to jest planowana, realna data na przywrócenie pociągów pasażerskich w naszym rejonie" - informuje Urząd Gminy w Brzeźnicy.

