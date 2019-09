Psie pisuary stanęły we Wrocławiu. Miasto zapłaciło za nie 10 tys. zł

400 zł - tyle Wrocław zapłacił za każdy z 26 kołków, które stanęły przy nowo otwartym bulwarze nad Oławą. To nowe rozwiązanie, dzięki któremu psy mają załatwiać potrzeby w określonych miejscach.

No właśnie. Nie są to zwykłe kołki czy słupki. Są one bowiem specjalnie nacięte i nasączone preparatem z feromonami. I właśnie zapach ma wabić do nich psy. Dlatego kołki te nazywane są psimi pisuarami.