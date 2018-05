Budżet UE. Komisja Europejska: pieniądze za praworządność

Komisja Europejska zaproponowała powiązanie unijnych funduszy z praworządnością, co jest skutkiem sporów Brukseli z Polską. Polityka spójności miałaby skurczyć się o 7 proc., a wspólna polityka rolna o 5 proc.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował dziś w Parlamencie Europejskim projekt unijnego budżetu na okres 2021-2027, w którym górny pułap wydatków wynosi 1135 mld euro, czyli około 1,11 proc. unijnego dochodu narodowego (w obecnej siedmiolatce to około 1 proc.). To początek batalii budżetowej, która może zakończyć się dopiero w drugiej połowie 2019 r. Głównie Holandia, Dania i Szwecja będą zapewne próbowały zmniejszyć budżet zaproponowany przez Komisję Europejską, która zwykle jest hojniejsza od krajów członkowskich.

Ogromną nowością jest propozycja zawieszania funduszy UE za niespełnianie wymogów praworządności i „należytego zarządzania funduszami”. – Musimy mieć pewność, że w razie wątpliwości w sprawie wydawania funduszy będzie to rozstrzygane przed niezawisłymi sądami. I że nie będziemy mieć wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości – tłumaczył europosłom komisarz UE ds. budżetu Guenther Oettinger. Ta propozycja to bezpośredni skutek sporu Polski z Brukselą o praworządnością. Decyzja Komisji Europejskiej o zawieszeniu funduszy będzie mogła być zablokowana przez Radę UE (ministrowie krajów Unii) wyłącznie większością 55 proc. krajów UE reprezentujących 65 proc. ludności Unii. Obecnie postępowanie w ramach pierwszego etapu dyscyplinującego art. 7.1. Traktatu UE może być zawetowane przez zaledwie 20 proc. krajów UE bez względu na ich ludność.