"Te czekolady to tragedia". Krwiodawcy mają dość

Krwiodawcy, którzy ratują innym życie, w ramach podziękowań dostają m.in. czekolady. Okazuje się jednak, że ich smak i jakość pozostawiają wiele do życzenia. Oburzeni krwiodawcy wysyłają słodycze do Ministerstwa Zdrowia, by urzędnicy sami przekonali się, czym częstowani są ludzie oddający krew w Polsce.