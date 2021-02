Bunt przedsiębiorców. 1600 siłowni i klubów fitness otwartych

Branża fitness nie ma wyjścia. "Pomoc od rządu praktycznie nie istnieje"

Część obiektów będzie wymagała od klientów również wykupienia licencji zawodniczych (tak jak zrobił to opisywany przez nas właściciel basenu na warszawskim Ursynowie, który "zapisał" wszystkich ćwiczących do Polskiego Związku Przeciągania Liny), a jedynie część będzie działała "z podniesioną przyłbicą", czyli bez konieczności fikcyjnego zapisywania się do kadry.