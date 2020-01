Bursztyn na ząbkowanie, czyli biznes na średniowiecznych pomysłach. "To naciągactwo"

W branży parentingowej pełno jest sprzedawców, którzy żerując na emocjach młodych rodziców, próbują wcisnąć im nietanie i wątpliwej jakości produkty. Tak jak w przypadku "magicznego" bursztynu. - Ich dobroczynny wpływ jest co najwyżej "wieścią gminną" – komentuje pediatra.

To oferta marketingowa jednego ze sklepów internetowych. Dodajmy, niejedyna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę "bursztyn ząbkowanie", aby zasypały nas propozycję zakupu produktu, który ma być remedium na problemy, z którymi borykają się dzieci i ich rodzice.

Stosowanie bursztynu na przeróżne dolegliwości to jeden z tych patentów, które stosowały nasze babcie i prababcie. Zdaniem osób, które korzystają z medycyny naturalnej, bursztyn koi nerwy, goi rany, wpływa na leczenie astmy i reumatyzmu.

- Bursztynowi przypisuje się różne cechy. Niewątpliwie ma on jakiś potencjał elektryczny i może z tym wiążą się jego rzekome właściwości lecznicze – mówi money.pl pediatra prof. Andrzej Radzikowski.

- Ząbkowanie to zjawisko, które bardzo często wiąże się z bólem. Patofizjolodzy zaliczają ząbkowanie to tzw. jałowego zapalenia. W związku z tym rekomenduje się leki przeciwzapalne, w przypadku dzieci leki zawierające ibuprofen – zaznacza lekarz.

Co więcej, producent powołuje się też na różne "autorytety", które mają potwierdzać stawiane tezy.

"Często pytają mnie jaki środek na uśmierzenie bólu przy ząbkowaniu uważam za najbardziej skuteczny, łagodny i bezpieczny. Jakie narzędzie osobiście z czystym sumieniem poleciłabym rodzicom? Odpowiadam więc – wypróbuj BabyGem. W mojej praktyce spotkałam się z tym, że naszyjnik na ząbkowanie BabyGem dawał prawdziwą poprawę, zmniejszał on ból u dzieci, dzień po dniu pomagał w uspokojeniu i spokojnym śnie".

To opinia niejakiego Oskara Grabińskiego, który na stronie sklepu podpisany jest jako niezależny ekspert. Ktoś, kto wypowiada takie słowa powinien mieć wykształcenie medyczne. W rejestrze lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej nie znaleźliśmy nikogo o tym takim nazwisku.

- Leczenie bursztynem to wieść gminna. Nie ma żadnych dowodów na to, że bursztyn uśmierza ból. Twierdzenie, że jest inaczej, to zwykłe naciąganie – komentuje prof. Radzikowski.