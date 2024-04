Bydgoszcz goni Toruń. Tyle zarabia się w kujawsko-pomorskim

W marcu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie w Bydgoszczy wyniosło 7785,27 zł, czyli 5 637 zł netto. To wzrost o 7 proc. w przeciwieństwie do 2023 roku. Z kolei w Toruniu 7811,20 zł (5665 zł na rękę), czyli o 2,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to różnicę zaledwie 30 zł.