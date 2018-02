Cała partia wódki Luksusowej wycofana ze sprzedaży. Producent ostrzega przed piciem

Firma Wyborowa S.A. podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży jednej z partii wódki Luksusowa o pojemności 0,7 l. Producent zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które zakupiły lub są w posiadaniu produktów ze zidentyfikowanej partii, o ich niespożywanie.

To reakcja producenta na zgłoszenia reklamacyjne, jakie miały miejsce w ostatnich dniach. Dotyczyły nieprzyjemnego zapachu wódki.

Chodzi o dokładnie jedną partię wódki Luksusowa o pojemności 0,7 l. Jej numer to: 17112061. Znajduje się on w górnej części butelki.

Luksusowa to tylko jedna z wielu marek Wyborowej. Do nich należą także m.in.: Absolut, Pan Tadeusz i sama Wyborowa. Do tego dochodzi także whisky Ballantine's, likier Malibu czy wino Jacob's Creek.