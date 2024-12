Każdy kierowca ma na to 1 dzień. Potem zaczynają się wysokie kary

Obecnie kary za brak ważnego ubezpieczenia OC są surowe i nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jeśli zwlekamy od 1 do 3 dni, kara wynosi 1720 zł. Przy zaległości sięgającej od 4 do 14 dni, kwota wzrasta do 4300 zł, a powyżej dwóch tygodni osiąga 8600 zł.

Od stycznia 2025 roku kary te ulegną zwiększeniu, związane jest to z wyższym minimalnym wynagrodzeniem wynoszącym 4666 zł brutto. Dla kierowców ignorujących OC będzie to oznaczać jeszcze wyższe koszty. Przerwa w ubezpieczeniu wynosząca ponad dwa tygodnie będzie kosztować 9330 zł. Z kolei za zwłokę od jednego do trzech dni zapłacimy 1870 zł, a za opóźnienie od 4 do 14 dni - 4670 zł.