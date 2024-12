3,5 tys. zł na rękę dla informatyka. Kuriozalna oferta pracy w wojsku

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu pojawiła się oferta pracy na stanowisko starszego informatyka w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach . To miejsce, w którym stacjonują myśliwce F-16, a zatem samoloty o szczególnie istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO.

Oferta pracy jest oderwana od rynkowych realiów, ponieważ wojsko jest gotowe zapłacić nowemu pracownikowi podstawę w wysokości zaledwie 4735 zł brutto (ok. 3558 zł netto), więc niewiele więcej niż nowa pensja minimalna , która od 1 stycznia 2025 r. wyniesie 4666 zł brutto.

Do tego, starszy informatyk zatrudniony przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, będzie mógł liczyć na premię regulaminową oraz dodatek za wysługę lat, zgodny z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Pracodawca wymaga natomiast od kandydata wykształcenia co najmniej średniego (preferowane wyższe) oraz dwóch lat doświadczenia zawodowego . Do tego niezbędne jest wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone lub wyższe.

Do obowiązków starszego informatyka w bazie w Poznaniu-Krzesinach będzie należało m.in. prowadzenie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego , co wydaje się bardzo odpowiedzialnym zadaniem w kontekście miejsca świadczenia pracy.

Jak pisaliśmy w WP Finanse, zarobki w branży IT często znacznie przekraczają to, co oferuje 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.