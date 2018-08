Carrefour zamyka małe sklepy. W pierwszym półroczu zniknęło ich ponad 60

Francuska sieć Carrefour po pierwszym półroczu miała w Polsce 830 sklepów. Liczba hiper i supermarketów utrzymuje się na tym samym poziomie, jednak ostro pada liczba mniejszych placówek.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Francuzi zamknęli 66 sklepów convenience, czyli niedużych, często osiedlowych sklepów. W przypadku tej sieci sa to punkty pod nazwą Carrefour Express.

Carrefour to obecnie spółka akcyjna z siedzibą w Levallois-Perret we Francji. Ma ponad 10 tys. placówek w 34 państwach - 3,5 tys. supermarketów oraz 1350 hipermarketów, oraz ok. 5 tys. sklepów osiedlowych.