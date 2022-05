Centralna informacja emerytalna. Rząd wraca do starego pomysłu

Koszt budowy systemu, który zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o produktach emerytalnych, to 35 mln zł, a jego utrzymanie w ciągu 10 lat to 215 mln zł – informuje w środę "Puls Biznesu". System m.in. umożliwi symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, ułatwiając decyzję o oszczędzaniu na emerytalną przyszłość.