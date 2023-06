Ceny biletów za koncert Beyoncé w Polsce spadają. "Zbiorowy brak zainteresowania przynosi efekt"

Z dnia na dzień cena jest niższa

Informacje zamieszczone na portalu alebilet.pl wskazują, że ceny biletów na koncert Beyoncé, obowiązujące 15 czerwca, wynoszą: od 345 do 1000 złotych za miejsce na trybunach górnych, od 500 do 1 500 złotych na płycie stadionu, od 480 do 2 250 złotych na trybunach dolnych, a za bilet w sektorze Gold Circle trzeba zapłacić od 740 do 1200 zł.