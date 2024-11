Ceny na bazarkach wystrzeliły. Nawet 25 zł/kg tego warzywa

Na liście najszybciej drożejących produktów znalazło się także masło. Jego ceny wzrosły aż o 46,6 proc. rok do roku, do średnio 7,89 zł za kostkę 200-gramową. Dla porównania, w pierwszej połowie 2021 r. za masło płaciliśmy mniej niż 5 zł. Sytuacja ta zmieniła się po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., co spowodowało gwałtowny wzrost cen do blisko 8 zł.