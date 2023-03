Ceny paliw w dół. Jest szansa na obniżki rzędu 5-15 gr na litrze

Spadki cen majowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 72 dol. za baryłkę. W piątek rano ropa Brent kosztowała około 75 dol. za baryłkę i są to najniższe poziomy od grudnia 2021 roku. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły ponownie do 40 dol. za baryłkę, a ESPO do 62 dol. za baryłkę - podali analitycy. Dodali, że w skali tygodnia ropa Brent potaniała około 8 dol. za baryłkę. W okresie 10-16 marca ceny benzyny i diesla na rynku ARA spadły odpowiednio 58 dol./t oraz 50 dol./t.