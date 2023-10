Zmiana cen na stacjach paliw. "Dostaliśmy polecenie, to podnosimy"

Ceny paliw idą w górę i sięgają już 6,05 zł za benzynę 95 oraz 6,09 zł za diesla. Wbrew temu co mówił Daniel Obajtek, podwyżki widać już także na stacjach Orlenu. - Dostaliśmy polecenie podnosić, to podnieśliśmy - przyznaje pracownik stacji we Wrocławiu.