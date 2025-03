Drastyczne podwyżki czynszów. Mieszkańcy mają problem

Rok 2025 przynosi mieszkańcom polskich bloków ogromne wyzwania finansowe. Jak podaje portal warszawawpigulce.pl, podwyżki opłat za czynsz mogą sięgać od 15 do 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W praktyce oznacza to, że rodziny muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami na poziomie 100-200 zł miesięcznie.

Jednak w kwietniu wzrost opłat będzie jeszcze bardziej dotkliwy. Opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni wzrośnie do 6,72 zł za mkw., a dla osób niebędących członkami do 7,04 zł. Dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 60 mkw. oznacza to dodatkowy koszt w wysokości 403,20 zł miesięcznie dla członków spółdzielni i 422,40 zł dla pozostałych mieszkańców, tylko z tytułu samej opłaty eksploatacyjnej.