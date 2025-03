Problemy z fotowoltaiką i pompą ciepła. Senior zrujnowany finansowo

Mężczyzna miał zainwestować w te technologie oszczędności życia, jednak zamiast spodziewanych oszczędności, jego rachunki za energię wzrosły do kilku tysięcy złotych rocznie.

"Portal Samorządowy" poinformował, że posłowie Dariusz Matecki, Michał Woś i Piotr Uruski ze Zjednoczonej Prawicy zwrócili się z interpelacją do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wskazali, że obecna koalicja rządząca obiecywała korzyści z inwestycji w zieloną energię, w tym niskie rachunki za prąd .

Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, odniósł się do sprawy, podkreślając, że podjęto działania na rzecz poprawy efektywności ekonomicznej instalacji pomp ciepła i fotowoltaiki.

Koszt audytu, do 1200 zł, jest finansowany z programu, co ma ograniczyć ryzyko niewłaściwego doboru urządzenia do budynku.