Ceny wiśni rosną. To cieszy sadowników i... złodziei

Stosunkowo wysokie ceny wiśni powodują, że sadownicy liczą zarobek. Ale czasami też straty, bo drzewka obrywają... złodzieje. O takich przypadkach słychać coraz częściej.

Jak czytamy w serwisie sadyogrody.pl , ceny sięgają obecnie 3,30-3,60 zł za kilogram (chodzi o wiśnie tzw. do mrożenia), podczas gdy przed sezonem niektórzy eksperci prognozowali ceny w okolicach 1 zł.

- Sytuację weryfikują pierwsze dostawy do zakładów przetwórczych. Jeśli okazują się niższe niż przeciętne to ceny zaczynają rosnąć i to przetwórcy zaczynają konkurować o surowiec - dodawał Kraciński.