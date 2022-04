Ceramika bolesławiecka pod specjalną ochroną. Unia proponuje nowe prawo

Wymaga on od producentów złożenia wniosku w sprawie przyznania oznaczenia geograficznego do wyznaczonych organów państw członkowskich. Te z kolei będą przekazywać wnioski, które wstępnie uzyskały pozytywną ocenę, do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), celem ich dalszej oceny i zatwierdzenia.