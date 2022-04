Dramatyczny apel do ministra. Piekarze ostrzegają przed czarnym scenariuszem

Jak piszą przedstawiciele branży piekarniczej, w ciągu miesiąca ceny mąki wzrosły o 30 proc. i wiele wskazuje, że wzrosty szybko się nie skończą. Ceny pszenicy mogą spaść do poziomu sprzed rozpoczęcia rosyjskiej inwazji dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Powód? Z powodu blokady portów ukraińskich nie ma jak przetransportować zakontraktowanych już dostaw. Do tego Rosja, która też jest ważnym graczem na tym rynku, wstrzymała eksport zbóż m.in. do Unii do końca sierpnia.