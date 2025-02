Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o wprowadzenie ostrzeżeń na opakowaniach alkoholu , które informowałyby o ryzyku nowotworów. Podobne ostrzeżenia są już stosowane na paczkach papierosów. Według raportu WHO, alkohol jest przyczyną śmierci ponad 800 tys. osób rocznie w Europie.

Badanie WHO Europa, przeprowadzone w 14 krajach, ujawniło, że jedynie 15 proc. respondentów zdaje sobie sprawę, że alkohol może prowadzić do raka piersi, a 39 proc. jest świadomych jego związku z rakiem jelita grubego. Te dwa typy nowotworów są najczęściej związane z konsumpcją alkoholu w Unii Europejskiej.

Dr Hans Henri P. Kluege, dyrektor WHO na Europę, podkreśla, że ostrzeżenia na etykietach alkoholowych to "kamień węgielny do prawa do zdrowia". - Udostępnianie takich informacji nie odbiera niczego konsumentom, wręcz przeciwnie, uzbraja ich w wiedzę, a wiedza to potęga - stwierdził.