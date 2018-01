Chcieli, aby pokazał środki na pobyt w Polsce. Wyciągnął euro jak z "Monopoly"

Za pomocą fortelu niczym z "Gangu Olsena" pewien Mołdawianin próbował przekroczyć polską granicę.



Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek na pieszym przejściu granicznym w Medyce na granicy między Polską a Ukrainą. Obywatel Mołdawii próbował tamtędy dostać się do Polski.

Mężczyzna wyjął portfel i okazał pieniądze. Było to 800 euro w banknotach o nominałach 100 euro. Od razy jednak wzbudziły one podejrzenia funkcjonariuszy.

Bardziej niż prawdziwe banknoty przypominały one te stosowane w popularnych grach planszowych. Ale żeby tego było mało, to na każdym znajdowała się adnotacja, że nie stanowią one środków płatniczych.