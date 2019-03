Chemia z Niemiec, taka jak z Polski. Unia chce skończyć z podwójnymi standardami

Komisja Europejska zamierza ukrócić wykorzystywanie zamienników w produktach sprzedawanych pod tą samą marką.

Dziś mniej środków ułatwiających usuwanie zanieczyszczeń w płynie do mycia naczyń i proszku do prania czy brak rozjaśniaczy optycznych w odplamiaczu, to standardowe między chemią sprzedawaną na rynek niemiecki i polski przez tego samego producenta.