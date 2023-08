Chiński szpieg z portalu społecznościowego. Ludzie nabierali się na najprostsze metody

Jak działał szpieg

Celem szpiega było dotarcie do jak największej liczby użytkowników, naukowców czy urzędników z Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodnich mających dostęp do informacji niejawnych lub wrażliwych komercyjnie technologii. Kontaktował się z osobami pracującymi we wrażliwych obszarach, takich jak wojsko, nauka i technologia oraz polityka, aby próbować zbudować relacje. W zamian za duże sumy pieniędzy i lukratywne transakcje biznesowe skłaniał ludzi do przekazania tajemnic państwowych.