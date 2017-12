Choinka za 50 tys. euro uschła przed Świętami. "Uczcie się od Polaków"

Włoski odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli sprawdzi dlaczego "narodowe" drzewko zdobiące Wieczne Miasto nie doczeka Bożego Narodzenia.



Tymczasem wiele osób porównuje rzymskie drzewko do świerka postawionego na pl. Świętego Piotra w Watykanie. Z Polski wyjechał 11 listopada. 2060 km pokonała w kolejne 12 dni. Wynikało to z długości trasy i ściśle określonych warunków transportu. Uroczyste zapalenie lampek miało miejsce 7 grudnia. Według dziennika "Il Messaggero", doskonały stan polskiego drzewka to efekt troski leśników, którzy cały czas czuwali nad nim w drodze do Włoch.