126 osób na Podkarpaciu straci pracę. Firma komentuje

W zakładach Collins Aerospace w Krośnie i Tajęcinie (woj. podkarpackie) zatrudnionych jest łącznie 1056 osób. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie trafiło zgłoszenie dotyczące zamiaru zwolnienia 12 proc. załogi . Pracownicy mają otrzymać zwolnienia do 14 marca.

Collins Aerospace to przedsiębiorstwo z branży lotniczej, które specjalizuje się w produkcji komponentów podwozi do samolotów pasażerskich, takich jak Boeing 737 czy Airbus A350, a także części do maszyn wojskowych, w tym F16, F18 i F35. Spółka należy do RTC Corporation - firmy powstałej w 2020 r. w wyniku fuzji United Technologies i Raytheon Company.