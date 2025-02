Ulga dla pracujących seniorów. Warto pamiętać przy PIT‑ach

Zerowy PIT dla seniorów to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje kobietom powyżej 60. roku życia i mężczyznom powyżej 65. roku życia, którzy nadal pracują.

Dodatkowym warunkiem jest to, że z powodu uzyskiwania tych przychodów podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym.

Ulga podatkowa dla pracujących seniorów obowiązuje w przypadku przychodów nieprzekraczających 85 528 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty przychodów, do dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową stosuje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje seniorom, którzy pomimo posiadania uprawnień nie otrzymują:

Zerowy PIT dla seniorów został wprowadzony razem z Polskim Ładem w 2022 r. Jego celem była zachęta do dłuższej pracy po uzyskaniu prawa do emerytury. Jak informował serwis money.pl, w 2022 r. z tej ulgi skorzystało 127 tys. podatników, którzy wykazali przychody zwolnione od podatku w kwocie 7,2 mld zł; a w 2023 r. było to już 144 tys. osób, których przychody wyniosły 8 mld zł.