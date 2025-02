Mają pracować 2,5h krócej. Rząd zdecydował

Hiszpański rząd, na czele z premierem Pedro Sanchezem, ogłosił decyzję o skróceniu tygodnia pracy do 37,5 godziny . Inicjatywa, będąca częścią umowy koalicyjnej z lewicową partią Sumar, ma na celu poprawę jakości życia obywateli oraz zwiększenie produktywności .

Decyzja rządu musi jeszcze uzyskać aprobatę parlamentu, w którym koalicja Sancheza nie posiada większości . Rząd stara się zdobyć poparcie m.in. katalońskich separatystów, którzy są sceptyczni wobec proponowanych zmian. W 2024 roku hiszpańska gospodarka rozwijała się w tempie 3,4 proc. PKB, co uznano za jeden z najlepszych wyników w UE.

"Przeanalizowałem wszystkie w miarę dostępne źródła dotyczące czasu pracy od XIX wieku i uważam, że kwestia skrócenia czasu pracy to zmiana, która niewątpliwie nas czeka" – oceniał w lipcu 2024 r. szef Państwowej Inspekcji Pracy, Marcin Stanecki.

"Większość badań naukowych pokazuje, że jeżeli chodzi o skrócenie czasu pracy, to dominują pozytywy. Aczkolwiek są też zastrzeżenia. W trakcie badań ludzie osiągali wysoką wydajność w ciągu 4 dni, bo mieli w perspektywie 3 dni wolne, a pracę wykonywali krótko, bo badanie było krótkie. Jesteśmy w stanie pracować trzy miesiące na maksymalnych obrotach, mając w perspektywie to, że będziemy pracowali krócej, ale nie wiadomo, co będzie na przykład po upływie trzech lat, czy ludzie będą dalej w stanie tak ciężko pracować" – dodawał Stanecki.