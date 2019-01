Chore krowy w ubojniach. Ekspert: "Konieczne zmiany w prawie"

- Nie byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem w Superwizjerze, bo miałem okazję wizytować różne firmy i ubojnie. I nie dziwiło mnie, że takie praktyki są stosowane - mówi Wirtualnej Polsce dr inż. Grzegorz Sokołowski, główny specjalista Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. I dodaje, że winne są niedoskonałe przepisy.

Nasz rozmówca w swojej pracy nie zajmuje się co prawda normami jakościowymi, ale ze względu na styczność z zakładami produkującymi żywność wie o tym całkiem sporo.

- Bardziej kontroluję producentów pod kątem efektywności i procesów. Sprawdzam, jak mogliby lepiej działać. A to pośrednio ma przeciwdziałać takim nielegalnym praktykom - tłumaczy nam Sokołowski.

Jak wyjaśnia ekspert, oszuści wykorzystują luki w prawie, których w przypadku produkcji żywności jest całkiem sporo. I to nie tylko na gruncie polskim, ale i europejskim.

- Jest mnóstwo przepisów dla różnych branż. Inne dotyczą nabiału, inne rybołówstwa, inne przemysłu mięsnego a jeszcze inne warzyw i owoców - wylicza nasz rozmówca. Jego zdaniem wszystko powinno być znacznie bardziej scentralizowane, by nie rozpraszać odpowiedzialności.

Jako przykład podaje branżę rybołówstwa. - W Polsce za ewidencję jakości czy pochodzenia ryb odpowiadają m.in. aukcje rybne, inne dla każdego portu. To rozmywa odpowiedzialność. Tymczasem w Skandynawii czy Irlandii jest to regulowane odgórnie i jest do tego oddelegowany osobny urząd - tłumaczy dr inż. Sokołowski.