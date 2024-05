Chorwaci o cenach w Splicie. Za pokój nawet 1100 euro. Są też okazje

Polacy w trakcie urlopu stawiają na Dalmację. Co potwierdzają to dane serwisu nocowanie.pl - 10 najpopularniejszych miejscowości to te położone w środkowej części chorwackiego wybrzeża. W TOP3 znalazły się leżące w żupanii splicko-dalmatyńskiej Omiš i Makarska oraz Pula na północy kraju. Średnia cena za nocleg to 134,14 zł za osobę, czyli o 11,2 proc. więcej niż rok temu.