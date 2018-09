Clexane wycofane z obrotu. Powodem zanieczyszczenie chemiczne

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że lek Clexane zostaje wstrzymany w obrocie. To efekt zgłoszenia się samego koncernu produkującego specyfik.

Jak dodano, decyzja urzędu ma rygor natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza? Szpitale nie mogą aplikować leku, a apteki sprzedawać. Oczywiście jeśli ktoś ma w domu Clexane, to na wszelki wypadek nie powinien go używać.