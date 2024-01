Co czwarty Polak sprawdzony przez bank. "Niektórzy prześwietlani kilkukrotnie"

Zwiększona liczba zapytań o wiarygodność płatniczą dotyczyła wszystkich bez względu na wiek i płeć, choć nieco bardziej osób do 30 roku życia (ich udział wzrósł z 16 do 18 proc.), a w mniejszym po 70 roku życia (udział spadł z 7,4 do 6,8 proc.) - wskazano. Jak dodano, prawie co drugi prześwietlany konsument miał od 31 do 50 lat.