Co zrobić z pieniędzmi na wypadek wojny? Oto złote rady

Samcik odradza inwestowanie w nieruchomości za granicą. Podkreśla, że choć ceny mogą wydawać się korzystne, to różnice prawne między Polską a innymi krajami mogą być problematyczne. Z jego punktu widzenia, inwestowanie w niepłynne aktywa, takie jak nieruchomości, jest ryzykowne w niepewnych czasach geopolitycznych .

Omawiając przenoszenie oszczędności za granicę, Samcik zwraca uwagę na kilka banków w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii, które oferują odpowiednie usługi. Aby otworzyć konto w jednym z tych banków, trzeba osobiście udać się do ich placówek, a wypłaty także wymagają osobistej obecności. Samcik zaleca, by osoby posiadające oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rozważyły przeniesienie części środków do zagranicznego banku.