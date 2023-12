Coraz mniej osób płaci składki na ZUS. "Nadciągają problemy"

ZUS w swojej niedawnej publikacji na temat kondycji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podał, że na koniec września liczba ubezpieczonych wyniosła 16,18 miliona osób. To oznacza wzrost o 41 tysięcy osób w porównaniu do roku wcześniejszego. W tym roku ubezpieczeni zapłacili o 16 procent więcej składek ubezpieczeniowych, co wystarczyło na pokrycie 84 procent wydatków FUS - czytamy w dzienniku.