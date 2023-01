Czas na złożenie wniosku o pieniądze wydłużony. Agencja daje rolnikom dodatkowy tydzień

Kto może dostać pieniądze

Wsparcie skierowane jest do rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń, którzy do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej jednego zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od 1 kwietnia 2022 r.