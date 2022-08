Ponad półtora miliarda złotych popłynęło do Polaków. Państwowa agencja podliczyła dopłaty

Podwyżki cen gazu doprowadziły do ogromnego wzrostu kosztów zakupu nawozów. Dla rolników to duży problem, więc rząd postanowił w tym roku uruchomić dodatkowe dopłaty. W ramach wsparcia można dostać 500 zł za każdy hektar upraw rolnych, a w sumie do rozdysponowania są prawie cztery miliardy złotych. Według najnowszych danych do rolników popłynęło już ponad półtora miliarda. A to jeszcze nie koniec przelewów.